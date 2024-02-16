У автомобиля, в котором находились пенсионеры, по неизвестной причине открылся капот. Из-за этого водитель растерялся и увел машину на встречную полосу.

Названа вероятная причина серьезного ДТП на 105-м километре трассы «Кола» 15 февраля. По версии правоохранительных органов, у «Лады Калины», в которой находилась пожилая супружеская пара, резко открылся капот во время движения.

Водитель потерял управление и увел автомобиль на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком.

Помощь пострадавшим пенсионерам была оказана едва ли не сразу после ДТП. Рядом с местом ЧП оказались спасатели, ехавшие с учений.