На пересечении КАД и Мурманского шоссе собирается пробка: на боку лежит фура — фото

В результате ДТП с легковым авто фура завалилась на бок на проезжую часть.
На 18-м километре Мурманского шоссе, в районе пересечения с КАД, произошла авария. По имеющимся данным, столкнулись большегруз и легковой автомобиль. В результате ДТП фура завалилась на бок, передает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
По уточненным данным, грузовик уже подняли с асфальта. О пострадавших информации нет.
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16.02.2024 35