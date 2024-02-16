На пересечении КАД и Мурманского шоссе собирается пробка: на боку лежит фура — фото

В результате ДТП с легковым авто фура завалилась на бок на проезжую часть.

На 18-м километре Мурманского шоссе, в районе пересечения с КАД, произошла авария. По имеющимся данным, столкнулись большегруз и легковой автомобиль. В результате ДТП фура завалилась на бок, передает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По уточненным данным, грузовик уже подняли с асфальта. О пострадавших информации нет.