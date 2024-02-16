На пересечении КАД и Мурманского шоссе собирается пробка: на боку лежит фура — фото

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
20240216_c7hc93lwyzpyv3q357pj
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В результате ДТП с легковым авто фура завалилась на бок на проезжую часть.

На 18-м километре Мурманского шоссе, в районе пересечения с КАД, произошла авария. По имеющимся данным, столкнулись большегруз и легковой автомобиль. В результате ДТП фура завалилась на бок, передает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По уточненным данным, грузовик уже подняли с асфальта. О пострадавших информации нет.

Вам будет интересно
На пересечении КАД и Мурманского шоссе собирается пробка: на боку лежит фура - фото мурманское шоссе, кад, ДТП, авария
Причиной ДТП на "Коле", в котором пострадала пожилая пара, мог стать внезапно открывшийся капот у машины
У автомобиля, в котором находились пенсионеры, по неизвестной причине открылся капот. Из-за этого водитель растерялся и увел машину на встречную...
16.02.2024 35
Автор