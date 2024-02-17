Правительство РФ отменило для репатриантов экзамен по русскому языку

Автор: Гузель Галимова
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Правительство РФ упростило процедуру переезда в Россию для репатриантов.

Мишустин подписал соответствующее постановление. Документ опубликован на сайте правительства.

Они теперь освобождены от необходимости сдавать экзамен по русскому языку, чтобы участвовать в госпрограмме содействия добровольному переселению в Россию.

В пресс-релизе уточняется, что нововведение затронет:

  • граждан России, постоянно проживающих за рубежом;
  • тех, кто ранее отказался от российского гражданства;
  • родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР и ранее имевших гражданство СССР;
  • граждан, у которых есть родственники, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР.

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Постановление разработали в рамках выполнения указа президента Владимира Путина о введении института репатриации с 1 января 2024 года, в том числе для поддержки соотечественников из недружественных стран.

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