Правительство РФ отменило для репатриантов экзамен по русскому языку

Правительство РФ упростило процедуру переезда в Россию для репатриантов.

Мишустин подписал соответствующее постановление. Документ опубликован на сайте правительства.

Они теперь освобождены от необходимости сдавать экзамен по русскому языку, чтобы участвовать в госпрограмме содействия добровольному переселению в Россию.

В пресс-релизе уточняется, что нововведение затронет:

граждан России, постоянно проживающих за рубежом;

тех, кто ранее отказался от российского гражданства;

родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР и ранее имевших гражданство СССР;

граждан, у которых есть родственники, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР.

Вам будет интересно МИД РФ обновит рекомендации для въезжающих в недружественные страны россиян Министерство иностранных дел РФ обновит рекомендации для российских граждан, въезжающих в недружественные страны. Об этом заявил ТАСС глава консульского департамента МИД... 12.02.2024 126

Постановление разработали в рамках выполнения указа президента Владимира Путина о введении института репатриации с 1 января 2024 года, в том числе для поддержки соотечественников из недружественных стран.