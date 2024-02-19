Стали известны даты последних звонков и ЕГЭ в 2024 году

Автор: Сергей Агутин
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Последние звонки для российских школьников пройдут 24-25 мая, выпускные вечера для одиннадцатиклассников – 28 и 29 июня, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Минпросвещения Сергея Кравцова.

По данным Рособрнадзора, основной период ЕГЭ в 2024 году пройдет с 23 мая по 1 июля. Он откроется экзаменами по литературе, географии и химии. Некоторые школьники сдадут экзамен досрочно – с 22 марта по 22 апреля.

Единый экзамен остается самодостаточным форматом, создающим определенный конкурс для университетов, считает глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

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