В Петербурге изменился режим работы вестибюля станции метро «Проспект Славы»

Санкт-Петербургский метрополитен с 19 февраля изменил режим работы вестибюля-2 станции «Проспект Славы», который выходит на Альпийский переулок.

Вместо 6:30 он будет открываться в 5:26, закрываться на вход в 0:32, на выход — в 0:55. До этого вестибюль закрывался на вход в 22.00, на выход — в 22:10.

Вестибюль-1 станции, который выходит на проспект Славы, работает в таком же режиме.

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