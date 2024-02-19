Траты россиян на продукты за два года выросли на 4,5 тысячи рублей в месяц

Февральский опрос Национального агентства финансовой информации (НАФИ) показал, что средние траты россиян на продукты питания за 2022 и 2023 годы выросли на 4,5 тыс. руб. в месяц, до 21,1 тыс. руб.

По данным опроса, 74% россиян предпочитают покупать продукты в офлайне, 3% пользуются онлайн-сервисами для доставки еды. При этом те, кто использует онлайн-сервисы, тратят вдвое больше на продукты, чем покупатели офлайн. Об этом сообщает «Коммерсант».

Согласно результатам исследования НАФИ, 32% россиян тратят на продукты для себя и своей семьи около 10 тыс. руб. в месяц, 34% — от 10 тыс. до 20 тыс. руб., 27% — от 20 до 40 тыс. руб., 6% — от 40 до 60 тыс. руб., 2% — свыше 60 тыс. руб. Доля тех, кто тратит на еду больше 20 тыс. руб., за 2023 год выросла с 27% до 34%.

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По данным опроса, траты на продукты возглавляют структуру ежемесячных расходов россиян.