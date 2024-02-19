Ленинградская область вошла в топ-10 привлекательных для поиска работы регионов

Ленинградская область вошла в топ-10 самых перспективных российских регионов для трудоустройства. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные HeadHunter.

Самыми перспективными для трудоустройства регионами являются Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ и Рязанская область. Также в топ-10 с небольшим отрывом друг от друга вошли Свердловская область, Башкирия, Еврейская автономная область, Ленинградская, Липецкая, Амурская и Московская области.

Москва на фоне высокой конкуренции за рабочие места оказалась на 65-м месте рейтинга, а Санкт-Петербург — на 12-м. Аутсайдерами стали Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Чукотка, а также Чечня и Ингушетия.

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Рейтинг составлен на основе показателей конкуренции за рабочие места в регионе, соотношения медианных предлагаемых зарплат и прожиточного минимума, а также стремления соискателей к переезду по работе и уровня безработицы.