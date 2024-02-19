Автопарки трех районов Ленобласти пополнятся новым общественным транспортом

Новые автобусы выйдут на маршруты до конца февраля.

Общественный транспорт Гатчинского, Тосненского и Приозерского районов Ленобласти пополнился новыми автобусами. Их презентация состоялась 19 февраля на территории автопарка «Национальной транспортной ассоциации».

Как заявил глава регионального Комтранса Михаил Присяжнюк, автобусы начнут осуществлять перевозки уже в этом месяце.

Сразу после постановки на учет и прохождения процедуры брендирования автобусы встанут на линию, — цитирует Присяжнюка Online47.

Всего было закуплено 70 новых автобусов. Поручение расширить автопарк общественного транспорта в районах ранее дал глава региона Александр Дрозденко.