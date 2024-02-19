С 1 января на военную службу в зону СВО приняли более 53 тысяч человек — Медведев

Вооруженные силы РФ с 1 января 2024 года приняли на службу для участия в спец операции более 53 тысяч человек, сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«В целом процесс идет неплохо. Округа, регионы активно работают. Надеюсь, что все то, что мы задумали, а цифры всем известны, у нас в этом году получится», — заявил он во время совещания с руководителями северо-кавказского федерального округа в Грозном.

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Ранее Медведев сообщал, что с 1 января по 1 декабря 2023 года на военную службу по контракту было принято более 452 тыс. человек.