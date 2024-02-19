Житель Тихвинского района проведет ближайшие 18 лет в тюрьме за двойное убийство

Автор: Анастасия Щербакова
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В конце 2022 года мужчина застрелил из ружья своего знакомого и его сожительницу.

Суд приговорил жителя Тихвинского района Ленобласти к 18 годам тюремного заключения. Мужчина чуть больше года назад расправился с приятелем и его гражданской женой во время застолья.

Согласно материалам следствия, ныне осужденный во время посиделок в гостях что-то не поделил с хозяином дома и достал ружье, произведя выстрел. Сразу после мужчина убил сожительницу убитого.

Срок обвиняемый будет отбывать в колонии строгого режима.

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