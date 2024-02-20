После Авдеевки целью ВС РФ может стать Нью-Йорк

Ключевые точки для российской армии после взятия под контроль Авдеевки – Угледар, поселок Нью-Йорк и Славянско-Краматорская агломерация. Об этом заявил военный эксперт Алексей Живов в беседе с «Лентой.ру».
По мнению специалиста, после взятия Авдеевки необходимо срезать выступ возле Горловки. Это поселок Нью-Йорк севернее Авдеевки и Славянско-Краматорская агломерация, к которой надо постепенно выдавить врага, чтобы ее отрезать.
«По поводу Угледара – через него же проходят линии коммуникации по Южно-Донецкому направлению, то есть это тоже определенный выступ. Получается, мы левее и правее уже подошли к Угледару, с юго-запада и востока, и нам надо его тоже освобождать», – выразил мнение Алексей Живов
Эксперт напомнил, что освобождение Донецкой и Луганской Народных Республик – одна из целей СВО.
«И Угледар, и Славянско-Краматорская агломерация – это как раз этапы на пути освобождения Донецкой области и уничтожения крупнейшей сети фортификации и мощнейшей группировки ВСУ», – подчеркнул Алексей Живов
Специалист отметил, что взятие Угледара и Славянско-Краматорской агломерации — не сиюминутное дело. Нужно преодолеть много промежуточных пунктов.
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