Дипломы и аттестаты в России перейдут в электронный формат

Правительство России приняло постановление о продолжении и расширении эксперимента по формированию дипломов и аттестатов в цифровом виде.

К уже участвовавшим на прежних этапах «пилота» школам, колледжам и вузам добавляются учреждения дополнительного образования. При этом вырастет число участников эксперимента — в 2024 году это будут 277 школ, 260 колледжей, 61 вуз (среди них — крупнейшие: МГУ, МГТУ имени Баумана, МПГУ) и 225 учреждений дополнительного образования, передает издание «Коммерсант».

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В Рособнадзоре отметили, что такие цифровые документы можно будет использовать при поступлении в вуз и при трудоустройстве. Однако в настоящее время неизвестно, когда эта система начнет работать. Как пояснили в ведомстве, все решения будут приниматься после завершения эксперимента.

Ранее стало известно, что в 2024 году на «Госуслугах»появятся электронные студенческие билеты и зачетки.