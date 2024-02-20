Алабай загрыз свою хозяйку в Назии

Трагедия произошла в поселке Назия Кировского района Ленобласти — алабай растерзал свою 66-летнюю хозяйку.

Женщину без признаков жизни нашел во дворе дома на улице Железнодорожной собственный сын. По предварительной информации, алабай выбрался из вольера и напал на пенсионерку. На ее руках, ногах и голове были обнаружены следы собачьих зубов.

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Известно, что животное принадлежит семье погибшей. Полиция и СК устанавливают обстоятельства гибели пенсионерки.