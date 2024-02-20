В Ленобласти продлили льготы для владельцев автомобилей на газовом оборудовании

Среди полагающихся льгот — сниженный вдвое транспортный налог.
Правительство Ленобласти продлило льготный транспортный налог в размере 50% для владельцев автомобилей на газовом оборудовании, пишет «МК». Также в регионе сохраняется возможность на выгодных условиях поставить на машину «газ». За три года таким правом воспользовались более одной тысячи автомобилистов.
В комитете по транспорту Ленобласти отметили, что в регионе уже функционирует 12 газозаправочных станций. При этом пять лет назад их число составляло всего четыре.
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20.02.2024 21