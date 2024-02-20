На КАД введут ограничение скорости до 50 км/ч на месяц

Автор: Анастасия Щербакова
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В частности, ограничения будут действовать на внутреннем кольце КАД в районе развязки с Московским шоссе.

С 5 марта и по 5 апреля на КАД рядом с транспортной развязкой на пересечении с Московским шоссе вводится ограничение скорости. Максимально разогнаться водителям можно будет до 50 километров в час.

Причина ограниченного скоростного режима — ремонтные работы дорожного полотна, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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Фото: Яндекс
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