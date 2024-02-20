В Госдуме неожиданно высказались про актера Кологривова, собравшегося сыграть Жириновского

Ранее звезда сериала «Слово пацана» заявил, что намерен исполнить роль Жириновского в новом фильме о жизни политика.

Коллега покойного политика Владимира Жириновского, депутат Госдумы Василий Власов считает, что Никита Кологривый «на эту роль явно не тянет».

В беседе с «МК» парламентарий заявил, что артист довольно молод для того, чтобы показать на экранах становление Жириновского как великого политика, который начал свою карьеру после 40 лет.

При всем уважении к Кологривому, этот актер достаточно молодой человек. Учитывая, что Владимир Вольфович начал свою политическую карьеру в возрасте за 40 лет – это будет немного странно выглядеть. Какие-то эпизоды в Алма-Ате или в службы в армии Кологривый сможет сыграть. Но всем зрителям, наверное, интересно восхождение Жириновского, как политика. Подчеркну, когда ему было за 40, — цитирует Власова редакция.

Впрочем, другой коллега Жириновского, депутат Ярослав Нилов согласился, что Кологривый похож на политика в молодости.