В Петербурге задержали хулиганов, избивавших людей на камеру

Полиция задержала подозреваемых к избиениям жителей Санкт-Петербурга, видеозаписи которых публиковались в интернете. Задержанными оказались 18-летний учащийся колледжа и 21-летний иностранец.

Правоохранители обнаружили серию роликов с нападениями на людей 20 февраля. В частности, на одном из видео зафиксировано избиение мужчины в торговом центре. Заведено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Расследование продолжается. На момент подготовки публикации ведутся поиски остальных подозреваемых.