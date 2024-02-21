В Петербурге задержали хулиганов, избивавших людей на камеру

Полиция задержала подозреваемых к избиениям жителей Санкт-Петербурга, видеозаписи которых публиковались в интернете. Задержанными оказались 18-летний учащийся колледжа и 21-летний иностранец.
Правоохранители обнаружили серию роликов с нападениями на людей 20 февраля. В частности, на одном из видео зафиксировано избиение мужчины в торговом центре. Заведено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Расследование продолжается. На момент подготовки публикации ведутся поиски остальных подозреваемых.
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