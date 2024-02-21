В американском мегаполисе закрываются кафе и рестораны из-за разгула преступности

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: скрин выпуска на Fox 32, где демонстрируется закрытый KFC

Среди компаний, которая намерена повесить замки на свои заведения, сеть фастфуда KFC.

В эфире американского телеканала Fox 32 заявили, что в Чикаго владельцы ресторанов и кафе вынуждены закрываться из-за высокой преступности и финансовых проблем. Причем эта участь не миновала и компании-гиганты. Например, KFC.

Подобное наблюдается и в Сан-Франциско, где кражи в кафе и магазинах происходят едва ли не каждые 10 минут.

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15.02.2024 133
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