Оборот розничной торговли в 2023 году вырос в Ленобласти

Объем розничной торговли достиг 688 млрд рублей — это на 6,6% больше в сопоставимых ценах по отношению к 2022 году.

Об этом рассказала председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай, отметив, что торговые сети стали активнее обращаться к местным поставщикам.

По ее словам, 74,5% оборота приходится на крупные торговые сети, которые в условиях импортозамещения проявляют повышенный интерес к местным поставщикам, активно включают их продукцию в свой ассортимент и уделяют особое внимание товаропроизводителям из региона.

Отметим, что в регионе производители могут получить сертификат «Сделано в Ленинградской области». Он выдается лучшим товаропроизводителям региона с 2016 года. Главными критериями отбора являются высокое качество производимого продукта, экологическая безопасность, соответствие российским сертификатам качества, а также отсутствие у предприятий задолженности по уплате налогов. Со всей необходимой информацией и условиями можно ознакомится на сайте ведомства.