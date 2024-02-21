Президент Украины не стал задерживаться в столице после возвращения из Мюнхена на фоне провала ВСУ в Авдеевке.

Как утверждает британский эксперт Александр Меркурис, Владимир Зеленский на фоне поражения ВСУ в Авдеевке в спешке покинул Киев сразу после возвращения из Германии.

По мнению Меркуриса, связано это с тем, что вокруг главы киевского режима складывается «сложная обстановка». После череды неудач на фронте рейтинг Зеленского продолжает падать.

Причина, почему Зеленский вернулся из Германии в Киев, а затем сразу покинул город и уехал на фронт <…>, состоит в том, что он не хочет оставаться в Киеве, — цитирует Меркуриса «Газета.ру».