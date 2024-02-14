Именно поэтому президент страны отложил свой визит на Украину, который должен был состояться 13-14 февраля. Такая информация активно расходится во французских СМИ.

Как пишет портал «Известия», в Сети начал распространяться репортаж France 24, что Украина готовила покушение на президента Франции Эммануэля Макрона. Операцию по уничтожению главы государства курировал начальник украинского ГУР Буданов.

Именно по этой причине Макрон отложил свой визит, который был назначен на 13-14 февраля. На официальном портале France 24 репортажа о покушении на президента Франции при этом нет.