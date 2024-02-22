Губернатор Ленинградской области встретился с семьями героев

«Перед Днем защитника Отечества не мог не провести еще одну непростую и важную встречу. За круглым столом – близкие погибших защитников Отечества. Герои останутся в сердцах. Как губернатор сделаю все, чтобы сохранять эту память так, чтобы гордились их подвигом не только семьи, но и земляки от мала до велика», — заявил Александр Дрозденко.

На сегодняшний день на территории 47 региона для участников СВО и членов их семей установлено 65 мер социальной поддержки в сфере социальной защиты, в том числе: 18 — прямые выплаты, 46 — для членов семьи.

Отметим, что все участники СВО и члены их семей, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей. Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.