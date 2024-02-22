Две иномарки столкнулись в Ломоносовском районе. Врачи осматривали водителя

По предварительным данным, 21 февраля около 19:30 на 84-м километре внешнего участка кольцевой дороги в Ломоносовском районе столкнулись легковые автомобили марок Omoda и Hyundai.
Иномарки следовали в попутном направлении. После ДТП врачи осмотрели водителя корейского автомобиля.
В ГУ МЧС России по Ленобласти уточнили, что последствия аварии ликвидировала дежурная смена 153-й пожарной части. На месте происшествия работали четыре человека и одна спецмашина.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, ДТП произошло 25 декабря около 20:00 на 24 километре дороги «Ушково - Гравийное» в Выборгском районе. Автомобиль марки Exeed...
26.12.2022 3280