Две иномарки столкнулись в Ломоносовском районе. Врачи осматривали водителя

По предварительным данным, 21 февраля около 19:30 на 84-м километре внешнего участка кольцевой дороги в Ломоносовском районе столкнулись легковые автомобили марок Omoda и Hyundai.

Иномарки следовали в попутном направлении. После ДТП врачи осмотрели водителя корейского автомобиля.

В ГУ МЧС России по Ленобласти уточнили, что последствия аварии ликвидировала дежурная смена 153-й пожарной части. На месте происшествия работали четыре человека и одна спецмашина.