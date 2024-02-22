На дорогах Ленобласти пройдут рейды Госавтоинспекции до конца недели

Автор: Анастасия Щербакова
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151307_BaltphotoВероника_Овсянникова (1)
Фото: baltphoto.ru

Сотрудники ведомства будут искать пьяных водителей.

В частности, пройдут рейды на дорогах Волховского района Ленобласти в рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». Осуществлять надзор патрули будут до конца этой недели.

Также в Госавтоинспекции просят граждан не оставаться равнодушными и сообщать в ведомство, если на дорогах общего пользования встречаются нетрезвые водители.

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