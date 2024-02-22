Известны подробности страшной аварии в Ленобласти с летальным исходом: снова выезд на «встречку»

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Дорожный инспектор/ ВК

Легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Это привело к еще одной лобовой аварии. 

По имеющимся данным, аварию на 631-м километре трассы М-10 в Тосненском районе Ленобласти спровоцировал водитель легковушки. Машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с большегрузом.

В результате грузовик отбросило на соседнюю полосу, где протаранил другой легковой автомобиль.

По предварительным данным, трагедия унесла жизнь водителя каршеринга, который и выехал изначально на «встречку». Состояние остальных участников ДТП пока неизвестно.

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