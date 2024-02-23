ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России

Новый 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) включает 194 физических и юридических лица, общее число подсанкционных лиц превысило 2000. Это следует из опубликованного в 23 февраля заявления Совета ЕС.

«Совет принял решение ввести ограничительные меры в отношении еще 106 физических и 88 юридических лиц <…> В общей сложности ограничительные меры ЕС <…> в настоящее время применяются в отношении более 2000 физических и юридических лиц», – сказано в документе

По мнению Совета ЕС, 13-й пакет санкций направлен на «ограничение доступа» России к компонентам для БПЛА.