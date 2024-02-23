Апелляция Олимпийского комитета России в CAS о приостановке членства отклонена

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке членства.
Апелляцию зарегистрировали 6 ноября. ОКР требовал отменить решение МОК и восстановить полноправное членство в организации.
«Панель арбитров CAS, рассматривавшая этот вопрос, отклонила апелляцию и подтвердила оспариваемое решение, установив, что исполком МОК не нарушил принципы законности, равенства, прогнозирования или пропорциональности», – сказано в заявлении
Решение CAS является окончательным, но может быть обжаловано сторонами в течение 30 дней в Верховном суде Швейцарии. Осенью 2023 года МОК отстранил ОКР из-за включения в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
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