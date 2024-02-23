На бывшем заводе Hyundai в Петербурге начали производить Solaris

В Санкт-Петербурге запущено производство автомобилей марки Solaris. Новые машины начали изготовлять на бывшем заводе южнокорейского Hyundai – «Автомобильном заводе «АГР», который ранее выкупила компания «Арт-Финанс».

Под брендом Solaris производятся седан Solaris KRS и пятиместный седан Solaris HS, кроссовер Solaris HC, кросс-хэтчбек Solari Solaris KRX. Гарантийный срок эксплуатации автомобилей – 100 тысяч километров или три года.

Продажу машин марки Solaris начнут осуществлять через дилерскую сеть АГР, сообщает «Патрульный Петербурга». На бывшем предприятии концерна Hyundai в Петербурге есть цеха сварки, окраски, сборки и штамповки.