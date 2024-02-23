Раскрыто убийство, совершенное 24 года назад в Петербурге

Полицейские Санкт-Петербурга раскрыли убийство, произошедшее 24 года назад, 26 января 2000 года. В общежитии на Сиреневом бульваре, 9, был обнаружен труп 24-летнего мужчины. На теле погибшего нашли огнестрельные ранения.

С места преступления в больницу госпитализировали с аналогичными травмами свидетельницу преступления. В ходе работы по уголовном делу сыщиками была получена оперативная информация о причастности к преступлению 53-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, проживающего в Московском районе Санкт-Петербурга, и 49-летнего жителя Красногвардейского района.

Подозреваемые были задержаны 22 февраля 2024 года. Следствие считает, что 53-летний задержанный на фоне личной неприязни к погибшему продумал план преступления и нашел исполнителей убийства. Его сообщник помог в сокрытии следов преступления и с алиби.