Четыре западных лидера прибыли в Киев

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо и председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прибыли в Киев, сообщают западные СМИ.
Отмечается, что они приехали на поезде из Польши. По данным СМИ, этим визитом они намерены выразить солидарность с Украиной.
Ранее сообщалось, что главы стран «Большой семерки» (G7) 24 февраля займутся обсуждением совместного заявления, посвященного дальнейшей поддержке Украины.
Вам будет интересно
Новые санкции США против Национальной системы платежных карт (НСПК) не повлияют на работу платежных сервисов на территории России. Работа сервисов платежной...
24.02.2024 22