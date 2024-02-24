Четыре западных лидера прибыли в Киев

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо и председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прибыли в Киев, сообщают западные СМИ.

Отмечается, что они приехали на поезде из Польши. По данным СМИ, этим визитом они намерены выразить солидарность с Украиной.

Ранее сообщалось, что главы стран «Большой семерки» (G7) 24 февраля займутся обсуждением совместного заявления, посвященного дальнейшей поддержке Украины.

Вам будет интересно
Четыре западных лидера прибыли в Киев Киев
НСПК: санкции США не повлияют на работу платежных сервисов в России
Новые санкции США против Национальной системы платежных карт (НСПК) не повлияют на работу платежных сервисов на территории России. Работа сервисов платежной...
24.02.2024 22
Автор