Четыре западных лидера прибыли в Киев

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо и председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прибыли в Киев, сообщают западные СМИ.

Отмечается, что они приехали на поезде из Польши. По данным СМИ, этим визитом они намерены выразить солидарность с Украиной.

Ранее сообщалось, что главы стран «Большой семерки» (G7) 24 февраля займутся обсуждением совместного заявления, посвященного дальнейшей поддержке Украины.