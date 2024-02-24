НСПК: санкции США не повлияют на работу платежных сервисов в России

Новые санкции США против Национальной системы платежных карт (НСПК) не повлияют на работу платежных сервисов на территории России.
Работа сервисов платежной системы «Мир» и операции через Систему быстрых платежей (СБП) проводятся в обычном режиме и доступны для пользователей в полном объеме, заявили в компании.
Уточняется, что операции по картам международных платежных систем, которые были выпущены банками России, продолжают обрабатываться в штатном режиме.
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