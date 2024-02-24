В Буграх задержали лжеминера бара, из которого эвакуировали 60 человек

В ночь на 23 февраля в экстренные службы поступило сообщение с угрозами персоналу и посетителям бара на проспекте Просвещения в Петербурге.

Из заведения эвакуировали 60 человек. Специалисты проверили заведение, но ничего опасного не нашли, рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Следственными органами возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте.

Днем того же дня в поселке Бугры Всеволожского района Ленобласти «по горячим следам» задержали задержали ранее судимого неработающего 34-летнего местного жителя. Его отпустили под обязательство о явке.