В Петербурге задержали бывшего сотрудника МВД за антироссийские надписи

В Петербурге задержали экс-сотрудника МВД Хабаровского края за оскорбительные надписи о спецоперации на фасадах исторических зданий.

Надписи появились на стенах храма на Гжатской улице и двух других зданиях, признанных объектами культурного наследия — Политехническом университете и храме Покрова Пресвятой Богородицы, расположенного на территории вуза.

Правоохранители возбудили два уголовные дела «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия РФ» и «Вандализм».

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По подозрению задержан 56-летний уроженец Нижнего Тагила, в начале 1990-х годов работал в МВД Хабаровского края. В его квартире прошел обыск. Оперативники выяснили, что мужчина общался с украинскими кураторами и собирался вступить в террористическую организацию.