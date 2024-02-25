Турецкий политик рассказал, из-за кого Украина отказалась от мирных переговоров

Автор: Анастасия Щербакова
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Глава Международной ассоциации друзей Крыма назвал отказ Украины от переговоров роковой ошибкой.

Турецкий политик Унвер Сель заявил, что Украина, «убедившись сладкими словами»  экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, совершила большую ошибку, не сев за мирные переговоры с Россией.

Специальная военная операция была необходима для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, и необходимые шаги предпринимаются сегодня. Российская и украинская делегации, которые встречались в Стамбуле, действительно могли достичь общего согласия. Однако украинцы, убедившись сладкими словами бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, совершили роковую ошибку и прекратили переговоры, — цитирует Селя РИА Новости. 
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