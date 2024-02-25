«Огромные суммы на Украину, а нам дали крохи»: французские фермеры набросились на Макрона

Во Франции продолжается масштабная забастовка фермеров.

На сельскохозяйственной выставке во Франции один из фермеров возмутился тем, как много страна помогает Украине, в то время как собственные граждане остаются с «крохами». Свое недовольство мужчина выразил президенту Эммануэлю Макрону.

Огромные суммы на Украину… Огромные суммы, а нам дали крохи, — пожаловался фермер президенту Франции, — заявил мужчина.

Как пишет РИА Новости, Макрон пытался оправдаться перед фермером, но не очень удачно. Мужчина указал президенту, что доходы граждан, занятых в сельском хозяйстве из года в год падают на десять процентов.