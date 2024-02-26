Ленобласть заняла 22 место в рейтинге по доступности бензина

Жители Ленинградской области в январе 2024 года на среднемесячную зарплату могли приобрести 1130 литров бензина марки АИ-92.

По данным аналитиков РИА Новости, с таким результатом 47 регион занял 22 строчку рейтинга регионов РФ по доступности топлива. В январе бензин марки АИ-92 в Ленобласти стоил 50,98 руб. за литр, за год цена выросла на 6,6%.

Первые строчки рейтинга заняли ЯНАО, Москва и Чукотский автономный округ — здесь средней зарплаты хватит на приобретение двух тысяч литров бензина. В аутсайдерах — республики Северного Кавказа. Здесь жители могли приобрести не больше 700 литров.

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В целом по стране бензин марки АИ-92 стоил на 7,2% дороже, чем в январе 2023 года.