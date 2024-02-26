Один человек погиб в ДТП под Сертолово

Смертельное ДТП произошло вечером 25 февраля на седьмом километре автодороги «Песочно — Киссолово» во Всеволожском районе Ленобласти.
По предварительным данным, 58-летний водитель Lada Largus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Opel Astra, машиной управляла 46-летняя женщина.
Фото: t.me/spb_police78
Фото: t.me/spb_police78
Фото: t.me/spb_police78
Фото: t.me/spb_police78
Водитель отечественного авто погиб на месте от полученных травм. Женщина-водитель не пострадала, сообщила пресс-служба полицейского главка.
Проводится проверка.
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