«Газель», сдавая задним ходом, насмерть сбила женщину в Петербурге — видео

Смертельный наезд на пешехода произошел утром 23 февраля на Васильевском острове в Петербурге.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около дома №36 по 11 линии Васильевского острова 37-летний водитель автомобиля «Газель», двигаясь задним ходом, сбил женщину-пешехода. От полученных травм она скончалась на месте.

Видео: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Против водителя возбуждено уголовное дело.