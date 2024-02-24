«Газель», сдавая задним ходом, насмерть сбила женщину в Петербурге — видео

Смертельный наезд на пешехода произошел утром 23 февраля на Васильевском острове в Петербурге.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около дома №36 по 11 линии Васильевского острова 37-летний водитель автомобиля «Газель», двигаясь задним ходом, сбил женщину-пешехода. От полученных травм она скончалась на месте.
Видео: ГУ МВД России по СПб и ЛО
Против водителя возбуждено уголовное дело.
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