В Лебяжье трехлетний ребенок попал в реанимацию, выпив глазные капли

Автор: Гузель Галимова
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В Ломоносовском районе Ленобласти трехлетний ребенок отравился глазными каплями. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Все произошло во время нахождения малыша в гостях у бабушки в Лебяжье. Ребенок выпил капли для глаз и ему стало плохо.

Врачи диагностировали острое пероральное отравление. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

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15.02.2024 266
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