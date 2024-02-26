В Лебяжье трехлетний ребенок попал в реанимацию, выпив глазные капли

В Ломоносовском районе Ленобласти трехлетний ребенок отравился глазными каплями. Сейчас за его жизнь борются врачи.
Все произошло во время нахождения малыша в гостях у бабушки в Лебяжье. Ребенок выпил капли для глаз и ему стало плохо.
Врачи диагностировали острое пероральное отравление. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.
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15.02.2024 266