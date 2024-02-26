В Лебяжье трехлетний ребенок попал в реанимацию, выпив глазные капли

В Ломоносовском районе Ленобласти трехлетний ребенок отравился глазными каплями. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Все произошло во время нахождения малыша в гостях у бабушки в Лебяжье. Ребенок выпил капли для глаз и ему стало плохо.

Врачи диагностировали острое пероральное отравление. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.