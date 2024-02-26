«Мы не вандалы»: хулиган, справивший нужду на «Медного всадника», оправдался за свой поступок

Автор: Анастасия Щербакова
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Ранее розыском молодого человека занялась полиция, однако герой скандального ролика объявился сам.

После общественного резонанса, вызванного роликом, на котором парень справляет нужду на «Медного всадника» в Петербурге, герой видео объявился сам. Молодой человек утверждает, что как такового «мочеиспускания не было», а происходящее на кадрах — неудачная шутка.

Мы не вандалы, мы по-странному веселимся <…> Мы не преследуем целей кого-то обидеть. Но грань мы перешли, — заявил герой ролика Телеграм-каналу Mash на Мойке.

 

 

 

 

 

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