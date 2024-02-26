«Мы не вандалы»: хулиган, справивший нужду на «Медного всадника», оправдался за свой поступок

Ранее розыском молодого человека занялась полиция, однако герой скандального ролика объявился сам.

После общественного резонанса, вызванного роликом, на котором парень справляет нужду на «Медного всадника» в Петербурге, герой видео объявился сам. Молодой человек утверждает, что как такового «мочеиспускания не было», а происходящее на кадрах — неудачная шутка.

Мы не вандалы, мы по-странному веселимся <…> Мы не преследуем целей кого-то обидеть. Но грань мы перешли, — заявил герой ролика Телеграм-каналу Mash на Мойке.