В Петербурге ищут хулигана, справившего нужду на «Медного всадника»

В Сети распространился ролик, на котором неизвестный справляет нужду у основания монумента «Медный всадник» в Петербурге.
Видео: паблик «Мэш на Мойке»
Скандальный ролик также увидели полицейские. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы принимают меры для установления и задержания правонарушителя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
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