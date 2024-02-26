В Петербурге ищут хулигана, справившего нужду на «Медного всадника»

В Сети распространился ролик, на котором неизвестный справляет нужду у основания монумента «Медный всадник» в Петербурге.

Видео: паблик «Мэш на Мойке»

Скандальный ролик также увидели полицейские. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы принимают меры для установления и задержания правонарушителя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.