В Петербурге ищут хулигана, справившего нужду на «Медного всадника»

Автор: Гузель Галимова
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В Сети распространился ролик, на котором неизвестный справляет нужду у основания монумента «Медный всадник» в Петербурге.

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Скандальный ролик также увидели полицейские. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы принимают меры для установления и задержания правонарушителя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

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В Петербурге ищут хулигана, справившего нужду на «Медного всадника» хулиганство, хулиган, Петербург, медный всадник, ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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31.01.2024 304
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