Стало известно, сколько денег россиян застряло на Qiwi-кошельках

Сумма исчисляется миллиардами.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) раскрыло данные о числе Qiwi-кошельков и количестве хранящихся на них деньгах.
Так, всего в системе Qiwi существовало порядка 9,3 миллиона электронных кошельков. Тем временем общая сумма денег, хранившаяся в системе, составила 4,4 миллиарда рублей, выяснила «Фонтанка».
Также в системе функционировало около 1,3 миллиона кошельков, оформленных анонимно. На них хранилось около 277 миллионов рублей. Впрочем, средний остаток на одном кошельке составил всего 212 рублей.
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21.02.2024 137