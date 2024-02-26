Стало известно, сколько денег россиян застряло на Qiwi-кошельках

Сумма исчисляется миллиардами.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) раскрыло данные о числе Qiwi-кошельков и количестве хранящихся на них деньгах.

Так, всего в системе Qiwi существовало порядка 9,3 миллиона электронных кошельков. Тем временем общая сумма денег, хранившаяся в системе, составила 4,4 миллиарда рублей, выяснила «Фонтанка».

Также в системе функционировало около 1,3 миллиона кошельков, оформленных анонимно. На них хранилось около 277 миллионов рублей. Впрочем, средний остаток на одном кошельке составил всего 212 рублей.