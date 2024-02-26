Продюсер Бари Алибасов находится в реанимации — СМИ

Точный диагноз артиста пока неизвестен, однако ранее СМИ утверждали, что у композитора произошел инсульт.
Продюсер и основатель музыкальной группы «На-на» Бари Алибасов сейчас находится в реанимации. Об этом РИА Новости заявил сын артиста.
Диагноз пока окончательно не получили. Сейчас он остается в Боткина (в Боткинской больнице — ред.) в реанимации на анализы… Домой рвётся, боевой. Но я хотел бы, конечно, чтобы его ещё день в реанимации подержали, посмотрели, в норме ли все остальные показатели, — заявил Алибасов-младший.
При этом ранее СМИ утверждали, что у композитора произошел инсульт.
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