Продюсер Бари Алибасов находится в реанимации — СМИ

Точный диагноз артиста пока неизвестен, однако ранее СМИ утверждали, что у композитора произошел инсульт.

Продюсер и основатель музыкальной группы «На-на» Бари Алибасов сейчас находится в реанимации. Об этом РИА Новости заявил сын артиста.

Диагноз пока окончательно не получили. Сейчас он остается в Боткина (в Боткинской больнице — ред.) в реанимации на анализы… Домой рвётся, боевой. Но я хотел бы, конечно, чтобы его ещё день в реанимации подержали, посмотрели, в норме ли все остальные показатели, — заявил Алибасов-младший.

При этом ранее СМИ утверждали, что у композитора произошел инсульт.