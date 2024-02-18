Стало известно, какой бизнес Ивлеевой проверяет налоговая в Ленобласти

Налоговиков заинтересовало ИП Ивлеевой, зарегистрированное в деревне Разметелево, откуда родом телеведущая.
Налоговая служба проверяет весь бизнес блогера и телеведущей Насти Ивлеевой. Проверочные мероприятия коснулись и ИП знаменитости, зарегистрированного в 2016 году в деревне Разметелево Всеволожского района, откуда родом знаменитость.
Согласно данным 47news, ИП Ивлеевой специализируется на создании видеоконтента. Ну а проверить налоговая намерена документацию и расчеты фирмы на уклонение от уплаты налогов.
О проверке ФНС ИП телеведущей стало известно ранее. По информации СМИ, мероприятия проводятся после обращения главы федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.
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