Стало известно, какой бизнес Ивлеевой проверяет налоговая в Ленобласти

Налоговиков заинтересовало ИП Ивлеевой, зарегистрированное в деревне Разметелево, откуда родом телеведущая.

Налоговая служба проверяет весь бизнес блогера и телеведущей Насти Ивлеевой. Проверочные мероприятия коснулись и ИП знаменитости, зарегистрированного в 2016 году в деревне Разметелево Всеволожского района, откуда родом знаменитость.

Согласно данным 47news, ИП Ивлеевой специализируется на создании видеоконтента. Ну а проверить налоговая намерена документацию и расчеты фирмы на уклонение от уплаты налогов.

О проверке ФНС ИП телеведущей стало известно ранее. По информации СМИ, мероприятия проводятся после обращения главы федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.