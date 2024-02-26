В Северной Корее ответили украинскому депутату, заявившему о готовности Киева воевать с КНДР

Автор: Анастасия Щербакова
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Ранее депутат Гончаренко заявил, что Украина готова быть союзником США в гипотетическом военном конфликте с КНДР, Китаем или Ираном.

В Северной Корее ответили украинскому депутату, заявившему о готовности Киева воевать в «одних окопах» вместе с США против КНДР.

Обозреватель государственного информагентства Северной Кореи назвал подобный выпад Гончаренко «апогеем невежества и смехотворности», а также указал на слабость Украины.

Наша республика, мировая ядерная держава, никогда не будет иметь дело со слабой Украиной, — приводит ответ обозревателя государственного информагентства КНДР RT.
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