В Северной Корее ответили украинскому депутату, заявившему о готовности Киева воевать с КНДР

Ранее депутат Гончаренко заявил, что Украина готова быть союзником США в гипотетическом военном конфликте с КНДР, Китаем или Ираном.
В Северной Корее ответили украинскому депутату, заявившему о готовности Киева воевать в «одних окопах» вместе с США против КНДР.
Обозреватель государственного информагентства Северной Кореи назвал подобный выпад Гончаренко «апогеем невежества и смехотворности», а также указал на слабость Украины.
Наша республика, мировая ядерная держава, никогда не будет иметь дело со слабой Украиной, — приводит ответ обозревателя государственного информагентства КНДР RT.
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