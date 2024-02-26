Под Выборгом посиделки с алкоголем двух пациентов тубдиспансера обернулись поножовщиной

В больницу с ножевым ранением мужчину отправила его новоиспеченная приятельница, проходившая лечение в этом же медучреждении.
Полиция задержала пациентку тубдиспансера в Выборгском районе Ленобласти. Женщина ранила своего собутыльника в больницу ножом.
Как передает пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти, за нож пациентка взялась в ходе конфликта с новоиспеченным приятелем.
Сотрудниками полиции установлено, что пострадавший получил ранение в ходе конфликта, возникшего у него после совместного распития в палате алкогольных напитков с 38-летней ранее неоднократно судимой пациенткой того же учреждения, — указано в сообщении.
По данному факту правоохранители завели уголовное дело.
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