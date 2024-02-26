ФСБ накрыла крупную нарколабораторию в Ленинградской области

Организатор наркобизнеса уже задержан. При обыске в его лаборатории нашли более 150 килограммов запрещенных веществ.

ФСБ по Петербургу и Ленобласти накрыла на территории 47-го региона крупную нарколабораторию. Заведовал преступным бизнесом местный житель.

Как уточнила пресс-служба ведомства, при обыске лаборатории оперативники обнаружили большую партию синтетического наркотика весом более 150 килограммов на сумму порядка 100 миллионов рублей.

По данному факту Следственной службой УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере, — сообщили нашей редакции.

Фото: Пресс - служба УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области