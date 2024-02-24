Собака выкопала почти девять килограммов наркотиков в садоводстве под Всеволожском

Во Всеволожском районе домашняя собака во время прогулки откопала черный пакет с запрещенным.
В полицию обратился 27-летний петербуржец. Он рассказал, что выгуливал собаку в садоводстве «Дизель», и питомец вдруг начал копать у забора одного из участков. Из-под снега выглянул большой черный пакет, в котором лежали свертки чуть поменьше.
Общий вес обнаруженного — более 8,5 кг. Экспертиза установила, что в одном из свертков было около килограмма синтетического наркотика.
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