Пьяный водитель без прав на чужой машине устроил смертельную аварию во Всеволожском районе

36-летний мужчина не справился с управлением и увел автомобиль на встречную полосу.

Жуткая авария произошла в ночь на 25 февраля на трассе «Санкт-Петербург — Морье» во Всеволожском районе. Виновник трагедии собрал комбо — сел за руль чужой машины, не имея водительских прав и находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге, двигаясь в сторону деревни Проба, 36-летний мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где двигалась «Шевроле».

В результате ДТП 27-летний пассажир «Шевроле», гражданин одного из сопредельных государств, от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, водитель автомобиля в тяжелом состоянии госпитализирован, — передает пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.