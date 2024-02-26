В Петербурге расследуют загадочную гибель супружеской пары

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
35918_Baltphoto_Андрей_Пронин (1)
Фото: baltphoto.ru

Тело мужчины было найдено на улице, а женщины — в квартире супружеской пары. 

В Петербурге выясняют обстоятельства гибели пожилой супружеской пары. Ранним утром 26 февраля в полицию поступило заявление о трупе мужчины на улице Малой Балканской. 64-летний погибший лежал лицом вниз. Тем временем в квартире супругов нашли тело женщины с признаками насилия, выяснила «Фонтанка».

Спустя 40 минут в МЧС поступило сообщение о пожаре — в той самой квартире, принадлежащей погибшим. Пламя удалось оперативно ликвидировать. Площадь пожара составила один квадратный метр.

Сейчас в запутанной трагичной истории разбираются следователи.

Вам будет интересно
В Петербурге расследуют загадочную гибель супружеской пары пожар, погиб человек, Петербург
Пьяный водитель без прав на чужой машине устроил смертельную аварию во Всеволожском районе
36-летний мужчина не справился с управлением и увел автомобиль на встречную полосу. Жуткая авария произошла в ночь на 25 февраля на...
26.02.2024 38
Автор