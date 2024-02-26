В Петербурге расследуют загадочную гибель супружеской пары

Тело мужчины было найдено на улице, а женщины — в квартире супружеской пары.
В Петербурге выясняют обстоятельства гибели пожилой супружеской пары. Ранним утром 26 февраля в полицию поступило заявление о трупе мужчины на улице Малой Балканской. 64-летний погибший лежал лицом вниз. Тем временем в квартире супругов нашли тело женщины с признаками насилия, выяснила «Фонтанка».
Спустя 40 минут в МЧС поступило сообщение о пожаре — в той самой квартире, принадлежащей погибшим. Пламя удалось оперативно ликвидировать. Площадь пожара составила один квадратный метр.
Сейчас в запутанной трагичной истории разбираются следователи.
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