В Петербурге расследуют загадочную гибель супружеской пары

Тело мужчины было найдено на улице, а женщины — в квартире супружеской пары.

В Петербурге выясняют обстоятельства гибели пожилой супружеской пары. Ранним утром 26 февраля в полицию поступило заявление о трупе мужчины на улице Малой Балканской. 64-летний погибший лежал лицом вниз. Тем временем в квартире супругов нашли тело женщины с признаками насилия, выяснила «Фонтанка».

Спустя 40 минут в МЧС поступило сообщение о пожаре — в той самой квартире, принадлежащей погибшим. Пламя удалось оперативно ликвидировать. Площадь пожара составила один квадратный метр.

Сейчас в запутанной трагичной истории разбираются следователи.